«Укренерго» зафіксувало новий літній максимум споживання електрики - громадян просять економити

Компанія «Укренерго» повідомила, що минулої доби в Україні був зафіксований новий літній максимум споживання – у вечірні години енергосистема запросила аварійну допомогу.

«28 серпня був зафіксований новий літній рекорд – вечірній максимум споживання перевищив попередній показник 21 серпня на 1,2%. Це дуже високий показник, зважаючи на обмежені через ремонти можливості електростанцій з виробництва електроенергії. «Укренерго» було вимушене для покриття попиту з 19:00 до 22:00 застосувати аварійну допомогу з енергосистеми Польщі та Румунії. Її загальний обсяг склав 1200 МВтгод», – йдеться в повідомленні.

У компанії кажуть, що аварійна допомога є найдорожчим заходом екстреного реагування для балансування енергосистеми, тому просить споживачів економити:

вимкнути потужні електроприлади або користуватися ними по черзі;

перенести користування електроприладами на ранкові або ніч;

вимкнути світло при виході з приміщення.

Останніми днями в Україні панує сильна спека. Серед затратних по електроенергії приладів є кондиціонери, які використовуються для охолодження приміщень.