Коломойському вручили підозру в шахрайстві – СБУ

У суботу, 2 вересня, олігарху Ігорю Коломойському вручили підозру за кількома статтями Кримінального кодексу, повідомляє Служба безпеки України та Офіс генерального прокурора.

«За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора співробітники СБУ та БЕБ повідомили відомому олігарху про підозру у вчиненні легалізації майна, отриманого шахрайським шляхом (ст. 190, 209 КК України)», – пише Офіс генпрокурора.

Слідчі стверджують, що «Коломойський незаконно заволодів грошовими коштами на суму понад 570 млн гривень та згодом їх легалізував».

У СБУ додають, що Коломойський привласнював кошти протягом 2013-2020 років шляхом їх виводу за кордон, «використовуючи при цьому інфраструктуру підконтрольних банківських установ».

Наразі тривають «невідкладні слідчі та процесуальні дії». Підозрюваному вручено клопотання про обрання запобіжного заходу.

У лютому Служба безпеки провела обшуки вдома в олігарха Ігоря Коломойського. Вони пройшли в рамках розслідування махінацій в «Укртатнафті» та «Укрнафті». Топменеджменту цих двох компаній повідомили про підозру.