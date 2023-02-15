«Приватбанк» не повернуть колишнім власникам – рішення Верховного Суду

Велика Палата Верховного Суду винесла остаточне рішення у справі про націоналізацію «Приватбанку», яким підтвердила її законність – про це суд повідомив 15 лютого.

Як нагадують у суді, колишній голова правління банку Олександр Дубілет раніше звернувся з позовом до «Приватбанку», Міністерства фінансів і Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Цим позовом він вимагав визнати недійсним договір, за яким держава викупила акції банку за 1 гривню.

Господарський суд у Києві закрив справу, проте Північний апеляційний господарський суд скасував це рішення і повернув справу в першу інстанцію. Банк подав касацію.

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Зрештою Касаційний господарський суд у Верховному суді попросив Велику палату вирішити правову проблему щодо застосування нової так званого «закону про банку», який передбачає, що колишні власники банку можуть отримати лише грошове відшкодування за нього.

«15 лютого 2023 року за результатами розгляду справи Велика Палата ВС касаційні скарги АТ КБ «Приватбанк» та КМУ задовольнила, постанову Північного апеляційного господарського суду скасувала й залишила в силі ухвалу Господарського суду міста Києва, якою провадження у справі закрито», – повідомляє пресслужба суду.

У «Приватбанку» привітали це рішення, назвавши його «тріумфом справедливості та верховенства права».

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Уряд України 18 грудня 2016 року ухвалив рішення про націоналізацію «Приватбанку» і влив у його капітал понад 155 мільярдів гривень.

Ексвласники банку, його акціонери, найбільшими з яких на той момент були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, вважають проведену націоналізацію, внаслідок якої вони повністю втратили свої акції, незаконною, тоді як «Приватбанк» і держава вимагають від них додаткового відшкодування збитків.

Як заявили в НБУ, до націоналізації «Приватбанку» завдали збитків щонайменше на 5,5 мільярдів доларів. Коломойський назвав «маячнею» опубліковані Національним банком України дані.