Уряд змінив склад наглядової ради «Приватбанку»

Кабінет міністрів на засіданні у вівторок, 27 грудня, припинив повноваження поточного складу незалежних членів наглядової ради державного Приватбанку та призначив нових за результатами конкурсу, повідомляє пресслужба Мінфіну.

Так, новими незалежними членами наглядової ради стали ексголова естонського Luminor Bank Нільс Мелнгайліс, ексголова PKO Bank Польща Збігнєв Ягейло, ексзаступник голови правління Ощадбанку Володимир Литвин, голова правління УніКредит Банку Федеріко Руссо та інвестиційний банкір Deutsche Bank Міхай Іонеску.

Водночас уряд припинив відповідні повноваження Шерон Іскі, Ерана Кляйна, Романа Сульжика, Ольги Томаш та Себастьяна Шьонайх-Каролата.

З колишнього складу незалежних членів наглядової ради місце зберіг лише Надір Шейх.

Член минулого складу наглядової ради «Приватбанку» Роман Сульжик у фейсбуці назвав це рішення нелогічним.

«Для мене це не логічно. Як і будь-яка організація чи група людей, ми – не ідеальні, але сумлінно робили свою роботу. І зараз влада бере на себе всю відповідальність за долю ліпшого в країні банку», – зазначив Сульжик.

«Приватбанк» – найбільший за розмірами активів український банк, націоналізований у 2016 році.