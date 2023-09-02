Адвокати: Коломойський не вноситиме заставу, буде оскаржувати запобіжний захід

Адвокати олігарха Ігоря Коломойського подаватимуть апеляцію на його запобіжний захід – про це вони повідомили журналістам 2 вересня.

«Подаємо апеляцію, чекаємо текст судового рішення, заставу не вносимо», – заявив один із них.

За словами юристів, суд не визначив, «на який рахунок якого суду переводити кошти». Вони додали, що Коломойського утримують в ізоляторі Служби безпеки України на Аскольдову провулку в Києві.

Раніше Шевченківський суд взяв Коломойського під варту на два місяці з альтернативою у вигляді застави в понад 509 мільйонів гривень.

Коломойський в залі суду відмовився давати коментарі до оголошення рішення суду. Раніше він заперечував провину, пише Reuters.