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Новини | Суспільство

Адвокати: Коломойський не вноситиме заставу, буде оскаржувати запобіжний захід

За словами адвокатів, Ігоря Коломойського утримують в ізоляторі Служби безпеки України на Аскольдову провулку в Києві

Адвокати олігарха Ігоря Коломойського подаватимуть апеляцію на його запобіжний захід – про це вони повідомили журналістам 2 вересня.

«Подаємо апеляцію, чекаємо текст судового рішення, заставу не вносимо», – заявив один із них.

За словами юристів, суд не визначив, «на який рахунок якого суду переводити кошти». Вони додали, що Коломойського утримують в ізоляторі Служби безпеки України на Аскольдову провулку в Києві.

Раніше Шевченківський суд взяв Коломойського під варту на два місяці з альтернативою у вигляді застави в понад 509 мільйонів гривень.

Коломойський в залі суду відмовився давати коментарі до оголошення рішення суду. Раніше він заперечував провину, пише Reuters.

Судове засідання було закритим на вимогу самого олігарха.

У суботу, 2 вересня, олігарху Ігорю Коломойському вручили підозру в шахрайстві та відмиванні грошей – про це повідомили Служба безпеки України та Офіс генерального прокурора.

У лютому СБУ провела обшуки вдома в олігарха Ігоря Коломойського. Вони пройшли в рамках розслідування махінацій в «Укртатнафті» та «Укрнафті». Топменеджменту цих двох компаній повідомили про підозру.

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