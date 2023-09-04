ОГП: на Чернігівщині суд засудив військовослужбовця РФ до 12 років тюрми

На Чернігівщині суд засудив військовослужбовця РФ до 12 років позбавлення волі, повідомляє у телеграмі Офіс генпрокурора.



Як повідомляє пресслужба ОГП, в порядку спеціального судового розгляду російського військовослужбовця визнали винним у порушенні законів та звичаїв війни, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 КК України).



За цими даними, прокурор у суді довів, що 14 березня 2022 року під час тимчасової окупації села Лукашівка Чернігівського району двоє військовослужбовців держави-агресора незаконно затримали місцевого жителя.



«Вони застосовували до нього фізичне насильство, щоб дізнатись інформацію про розташування позицій ЗСУ. Не отримавши необхідних даних, окупанти вивели чоловіка на територію присадибної ділянки, повалили на землю та почали бити його. Потім обвинувачений наніс удар прикладом автомата по голові потерпілого, а другий військовослужбовець РФ вистрілив йому в ногу з вогнепальної автоматичної зброї», – зазначають в Офісі генпрокурора.



Досудове розслідування здійснювали слідчі управління СБУ в Чернігівській області. В ОГП зауважують, що наразі вирок не набрав законної сили.

За словами голови СБУ Василя Малюка, від початку повномасштабного вторгнення РФ станом на червень СБУ розслідує майже 43 тисячі проваджень за ст. 438 – порушення законів та звичаїв війни. У СБУ тоді також повідомили, що загалом до суду скеровано 95 кримінальних проваджень щодо 142 осіб із військово-політичного керівництва РФ, із яких вже засуджено 22.