«Шпигував за військовими на північному кордоні». СБУ заявила про затримання агента ФСБ на Сумщині

Служба безпеки України заявила про затримання на Сумщині агента ФСБ, який шпигував за Силами оборони на північному кордоні України з РФ.



Як повідомляє пресслужба відомства, чоловік збирав інформацію та проводив фото- і відеофіксацію об’єктів Сил оборони у прикордонних районах області, робив це під виглядом робочих поїздок по регіону на власному автомобілі.



Співробітники СБУ також задокументували, що фігурант приховано виїжджав на територію РФ, щоб провезти контрабанду і зустрітися з представниками країни-агресора.



За даними слідства, російським агентом виявився житель Шосткинського району, який потрапив у поле зору російської спецслужби через зв’язки з криміналітетом в РФ, чоловіка завербували ще до повномасштабної агресії, а після 24 лютого 2022 року продовжив співпрацю з РФ.



Затриманому повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 2 ст. 201 (контрабанда).



Чоловік перебуває під вартою, додають у СБУ.

Правоохоронці регулярно повідомляють про затримання у різних регіонах України підозрюваних у колабораціонізмі, підривній діяльності на шкоду Україні. За даними голови СБУ Василя Малюка, від початку повномасштабного вторгнення РФ станом на червень Служба безпеки України розпочала досудове розслідування у майже 92 тисячах кримінальних проваджень, пов’язаних із російською агресією.