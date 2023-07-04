«Пропонував «Кинджалами» вдарити по СБУ». Спецслужба повідомила про затримання агента РФ в Миколаєві

Служба безпеки України заявляє про затримання чоловіка, який «готував» російський ракетний удар по будівлях управління СБУ та оборонного заводу у Миколаєві.



Як повідомляє у телеграмі пресслужба відомства, зловмисником виявився місцевий житель, якого російська спецслужба дистанційно завербувала на початку повномасштабного вторгнення РФ.

За даними спецслужби, у поле зору агресора він потрапив через поширення антиукраїнських коментарів у прокремлівських телеграм-каналах та закликів завдати ракетного удару по військових об’єктах Миколаєва.

«Задокументовано, що агент «полював» за точними координатами цих об’єктів управління СБУ та оборонний завод у Миколаєві – ред.), а також пропонував «ударити» по них російськими ракетами «Кинджал», – йдеться у повідомленні.

У СБУ зазначають, що чоловік також збирав розвіддані про місця дислокації та переміщення українських підрозділів у прифронтових районах південного регіону, передавав агресору геолокації об’єктів цивільної інфраструктури.

За даними СБУ, у разі успішного виконання завдань спецслужба РФ обіцяла своєму поплічнику грошову «винагороду».



На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 (закінчений замах у вчиненні пособництва на порушення законів та звичаїв війни).

Суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою. Триває розслідування.

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Як повідомили Радіо Свобода у Миколаївській облпрокуратурі, станом на 8 червня 2023 року правоохоронці виявили 77 осіб за здійснення колабораційної діяльності, яким повідомлено про підозру, з них 73 –​ безпосередньо у Миколаївській області. Серед підозрюваних – 12 службових осіб органів місцевої влади та місцевого самоврядування. Наразі засуджені 30 колаборантів.

Правоохоронці регулярно повідомляють про затримання у різних регіонах України підозрюваних у колабораціонізмі, підривній діяльності на шкоду Україні. За даними голови СБУ Василь Малюк, від початку повномасштабного вторгнення РФ станом на червень Служба безпеки України розпочала досудове розслідування у майже 92 тисячах кримінальних проваджень, пов’язаних із російською агресією.