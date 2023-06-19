СБУ повідомила про підозру в «масштабній корупції» заступнику мера Чернігова

Служба безпеки України повідомила про підозру в «масштабній корупції» заступнику Чернігівського міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, повідомляє у телеграмі пресслужба відомства.

За даними слідства, посадовець організував схему привласнення бюджетних грошей на закупівлі нового трансформатора для місцевої ТЕЦ, яка була пошкоджена через російські обстріли навесні 2022 року.



«Вже в липні обладнання було придбане за вартістю, яка вдвічі перевищувала ринкову. При цьому збитки державі сягнули понад 30 млн грн. Ця сума підтверджена ініційованими Службою безпеки судово-товарознавчою і судово-економічною експертизами, які проводив Київський науково-дослідний інститут судових експертиз», – йдеться у повідомленні.

У СБУ кажуть, що для реалізації схеми посадовець «скоординував» свої дії з керівництвом компанії-постачальника.



Слідчі Служби безпеки повідомили чиновнику про підозру ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем). Суд обрав йому запобіжний захід у виді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 32 млн. грн. Триває розслідування.

Секретар Чернігівської міськради Олександр Ломако повідомив, що 19 червня зранку «силовики вкотре провели обшуки в Чернігівській міській раді, перевернули в кабінеті заступника міського голови всі документи та забрали його в столицю для обрання запобіжного заходу». За його словами, йдеться про Віктора Геращенка – керівника штабу з підготовки міста до опалювального сезону 2023/24, куратора сфери ЖКГ та енергетики.

«Це чергова спроба чиновників з центру паралізувати роботу міської ради та її виконавчих органів. Під час підготовки до опалювального сезону за те, що пройшли минулий», – написав Ломако у фейсбуці.

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Мера Чернігова Владислава Атрошенка у грудні суд позбавив права обіймати посади, що пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, а також оштрафував його. Таке рішення суд виніс за протоколом НАЗК про конфлікт інтересів. Мер Чернігова вважає це рішення неправосудним.