Новий опалювальний сезон: Кабмін заборонив змінювати тарифи на тепло для населення

Кабмін схвалив рішення щодо незмінності тарифів на тепло для населення в новому опалювальному сезоні, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні Кабміну у вівторок, 22 серпня.

«Сьогодні (22 серпня – ред.) уряд продовжує дію ПСО (покладання спеціальних зобов’язань – ред.) на ринку природного газу до середини квітня 2024 року. «Нафтогаз» буде й надалі реалізувати газ постачальникам тепла для населення за фіксованою ціною – 7,4 тис. грн за тисячу кубічних метрів», – заявив Шмигаль.

За його словами, дане рішення є «частиною комплексних заходів з підготовки до зими».

«Працюємо над тим, щоб в оселях кожного українця було світло й тепло, а наша критична інфраструктура отримала надійний захист від російських ракет і дронів. Працюємо солідарно, оперативно, ефективно заради нашої перемоги над ворогом і для добробуту всіх українців», – підкреслив прем’єр.

Раніше згідно з рішенням НКРЕКП, з 1 липня 33 водоканали у різних областях України отримали підвищення тарифів. У Нацкомісії обґрунтували зростання вартості води здорожчанням електроенергії, зниженням попиту через від'їзд населення та підвищенням цін на пальне.

Президент Володимир Зеленський назвав це рішення Нацкомісії «ганебним і непрофесійним». А прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив міністру енергетики і міністерству інфраструктури провести додаткові консультації з Нацкомісією щодо перегляду тарифів.

3 липня НКРЕКП скасувала рішення про підвищення тарифів на воду після критики з боку Зеленського.