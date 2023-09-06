Молдова заявила, що «Газпром» вигадав Кишиневу борги на сотні мільйонів доларів

Влада Молдови заявила, що відмовляється платити за багатомільйонні борги, які вважає на свою адресу вигаданими із боку російського газового монополіста «Газпром».

«Молдова не збирається сплачувати вигадані борги», – заявив прем’єр-міністр Дорін Речан на засіданні уряду.

Водночас міністр енергетики Молдови Віктор Парліков заявив, що Молдова готова виплатити «Газпрому» лише 8,6 млн дол із суми у понад 700 млн дол, яку виставила перед Кишиневом Москва.

Аудит історичних боргів компанії «Молдовагаз» перед російським «Газпром», проведений двома іноземними компаніями, каже Парліков показує, що більша частина суми в 709 мільйонів доларів не підтверджена або прострочена. За словами міністра, перевірка показала, що на 276 мільйонів доларів не було надано підтверджуючих документів. Щодо ще 400 мільйонів доларів, то платіж «не підлягає стягненню», оскільки борг накопичувався дуже довго і періодично не підтверджувався «Газпромом», відтак вважається простроченим.

Як передає Молдовська служба Радіо Свобода, аудитори кажуть, що Кишинев, у свою чергу, може подати проти «Газпрому» позов на 160 мільйонів доларів щодо розподілу доходів від транзиту природного газу. Уряд також може вимагати компенсації за те, що «Газпром» у жовтні 2022 року вирішив зменшити обсяги природного газу, що постачається до Молдови, всупереч умовам контракту.

Враховуючи ці можливості, уряд пропонує «Газпрому» виплатити йому 8,6 млн доларів і таким чином погасити всі історичні борги, на які претендує російська компанія, сказав міністр енергетики.

«Газпром» заявив, що не визнає результати аудиту, представленого в Кишиневі.

На своїй офіційній сторінці в Telegram російський енергетичний гігант заявив, що «звіт про аудит не був затверджений наглядовою радою «Молдовагаз», як це передбачено угодами між «Газпромом» і урядом Республіки Молдова».

«Висновки аудиторів жодним чином не можуть вплинути на суму та обґрунтування зазначеної заборгованості, тим більше, що вона підтверджується документами, які регулярно підписуються між «Газпромом» і «Молдовагаз», а також у відповідних рішеннях міжнародного арбітражу. «Газпром» категорично не схвалює претензій молдовської сторони і має намір продовжувати захищати свої права всіма можливими способами», – йдеться в повідомленні.

Глава «Молдовагаз» Вадим Чебан повідомив, що отримав аудиторський звіт сьогодні вранці і поки що не може коментувати зміст документа.

Аудит проводили дві компанії – з Норвегії та Великої Британії.