Фінська компанія Gasum розірвала контракт із «Газпромом», повідомляє міжнародне агентство Reuters.

Видання зазначає, що «Газпром» припинив поставки природного газу трубопроводом компанії Gasum у травні 2022 року «через суперечку про платежі, і обидві сторони вели переговори щодо врегулювання цього питання».

Журналісти пишуть, що російський «Газпром» вимагає, аби щоб європейські країни «платили за постачання російського газу в рублях через санкції, запроваджені у зв’язку з вторгненням РФ в Україну, але Фінляндія відмовилася».

Арбітражна колегія в листопаді 2022 ухвалила, що Gasum не зобов’язана платити в рублях, але присудила обом сторонам провести переговори для врегулювання ситуації, зазначає Reuters.

«Сторони не змогли врегулювати ситуацію в термін, визначений арбітражним судом, у зв’язку з чим Gasum розірвала довгостроковий контракт на постачання природного газу», – йдеться у повідомленні фінської компанії.

Водночас, у Gasum кажуть, що «припинення стосується лише постачання трубопроводом».

«Довгостроковий контракт Gasum на поставки скрапленого природнього газу з «Газпром експортом» залишається чинним», – заявили у компанії.

12 квітня США запровадили санкції щодо понад 120 осіб і компаній у більше ніж 20 юрисдикціях через агресію Росії проти України.