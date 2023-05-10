Туреччина зможе не платити за російський газ до 2024 року – ЗМІ

Туреччина може відстрочити платежі за російський газ до наступного року. Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на свої джерела. Загальний обсяг платежів, які російський «Газпром» погодився відстрочити – до чотирьох мільярдів доларів, при цьому платіж у 600 мільйонів доларів вже відстрочили на 2024 рік.



На початку травня про домовленість із «Газпромом» заявляв міністр енергетики Туреччини Фатіх Донмез, але подробиць він не наводив.



Туреччина значною мірою залежить від імпорту енергоносіїв. Росія - її головний постачальник, її частка – 39% газового імпорту. Після початку військового вторгнення Росії в Україну ціни на енергоносії у світі різко зросли. Крім того, нестабільність в економіці Туреччини посилилася через заходи, за допомогою яких уряд Ердогана намагався зміцнити турецьку ліру з 2019 року. За підсумками 2021 року інфляція в країні перевищила 36%, у 2022 році – 80%.



У неділю, 14 травня, у Туреччині відбудуться президентські вибори. За даними соціологічних опитувань, нинішній президент Реджеп Ердоган може їх програти. Його підтримка значно знизилася через інфляцію та зростання цін на продукти та товари першої необхідності.



Туреччина – одна з небагатьох країн світу, яка не приєдналася до санкцій проти Росії через Україну. При цьому Анкара надає гуманітарну та військову допомогу Києву та пропонує свою роль посередника для переговорів.