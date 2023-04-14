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Політика

«Врятувати» Ердогана: Кремль намагається реалізувати на виборах у Туреччині свій сценарій

Президент Туреччини, лідер Партії справедливості та розвитку Тайїп Ердоган (праворуч) вітає своїх прихильників під час мітингу у зв'язку з майбутніми місцевими виборами в Анкарі, Туреччина, 23 березня 2019 року

14 травня в Туреччині одночасно відбудуться президентські та парламентські вибори. Прогнозують різні сценарії: аж до можливості втрати правлячою партією посту президента, але зі збереженням відносної більшості голосів у парламенті. На цьому фоні націоналістичні сили в Туреччині за сприяння російських радикалів просувають євразійство як платформу для забезпечення підтримки Кремля в Туреччині, яка входить у фазу політичної турбулентності.

Про передвиборні перегони, спроби кремлівських євразійців вплинути на їх результат, місце Криму та України в риториці учасників, оцінки можливих змін у політиці офіційної Анкари – у матеріалі Крим.Реалії.

Вибори в Туреччині: коротко про головне

Вибори мали відбутися в червні, але їх перенесли на більш ранній термін. Згодом, незважаючи на тяжкі наслідки кількох землетрусів і пропозиції про відстрочку, глава держави своїм указом остаточно затвердив травневу дату.

Кандидати в президенти зареєстровані у Вищій виборчій комісії Туреччини (YSK): чинний президент і лідер Партії справедливості та розвитку (АКР) Реджеп Тайїп Ердоган – висунутий від блоку «Народ» (Cumhur İttifakı); лідер опозиційної Республіканської народної партії (СНР) Кемаль Киличдароглу – висунутий від блоку «Нація» (Millet İttifakı); лідер та засновник партії Мухаррем Індже – висунутий від Партії Вітчизни (MP); лідер Партії Перемоги (ZP) Сінан Оган – висунутий від коаліції «Союз предків» (АТА İttifakı).

Другий тур президентських перегонів може відбутися 28 травня, якщо жоден із кандидатів у першому турі не набере абсолютну більшість голосів виборців по всій країні.

Президент Туреччини Тайїп Ердоган (у центрі) перед голосуванням на виборчій дільниці під час муніципальних виборів у Стамбулі, 31 березня 2019 року
Президент Туреччини Тайїп Ердоган (у центрі) перед голосуванням на виборчій дільниці під час муніципальних виборів у Стамбулі, 31 березня 2019 року

За ухвалою YSK, у парламентських виборах можуть взяти участь 36 політичних партій. На минулих виборах 2018 року лише п’ять партій подолали 10% бар’єр. 22 березня 2022 року партіям дозволили створювати передвиборчі блоки та союзи, а також знизили прохідний бар’єр до 7%.

Український Крим, посередництво та «асиметрія» з Росією

Президент Туреччини, МЗС Турецької Республіки (ТР) та спікери правлячої партії неодноразово заявляли про «підтримку офіційною Анкарою суверенітету і територіальної цілісності України, включаючи Крим».

Зовнішньополітичний радник лідера СНД Унал Чевікез в інтерв’ю виданню Politico заявив, що «Туреччина буде готова і далі виступати посередником між Росією та Україною і продовжити чорноморську зернову угоду».

«Наразі відносини між Туреччиною та Росією досить асиметричні, тому що Туреччина дуже залежить від імпорту енергоресурсів із Росії. …Але ми також нагадаємо Росії, що Туреччина є членом НАТО», – додав він.

«Ми продовжимо наші відносини з Російською Федерацією і зміцнюватимемо їх із почуттям рівноправності та шляхом збалансованого й конструктивного діалогу на інституційному рівні», – цитує ТАСС кандидата від опозиції Кемаля Киличдароглу.

Лідер опозиційної Республіканської народної партії Кемаль Киличдароглу виступає перед своїми прихильниками на мітингу в Стамбулі, Туреччина, 15 грудня 2022 року
Лідер опозиційної Республіканської народної партії Кемаль Киличдароглу виступає перед своїми прихильниками на мітингу в Стамбулі, Туреччина, 15 грудня 2022 року

Крім «розширення та конкретизації відносин зі США», «відновлення руху країни до повноправного членства в Євросоюзі», опозиція проголосила за мету «відмову від проєкту Канал Стамбул».

Раніше Росія бачила у цьому проєкті, запущеному особисто турецьким президентом, прагнення Туреччини нівелювати і навіть «анулювати» дію Конвенції Монтре, яка регулює режим судноплавства та мореплавання у протоках Босфор та Дарданелли.

Перінчек, Дугін, штучний інтелект та російська пропаганда

Голова турецької партії «Батьківщина» та лідер турецьких євразійців Догу Перінчек, який намагався зібрати необхідну кількість голосів і зареєструватися в YSK як кандидат у президенти, 24 березня заявив, що у разі перемоги «визнає Крим та нові регіони російськими». Він також повідомив, що виведе країну з НАТО.

Догу Перінчек – член російської ради з питань євразійства, очолюваної радикальним філософом Росії й неформальним радником та ідеологом партії «Единая Россия» Олександром Дугіним.

Російська пропаганда критикувала турецького лідера з початку політичної кар’єри, нагадуючи «ісламістську» складову партійної діяльності, а потім – події зі збитим у 2015 році на сирійсько-турецькому кордоні російським літаком.

Догу Перінчек, голова турецької партії «Батьківщина» та лідер турецьких євразійців
Догу Перінчек, голова турецької партії «Батьківщина» та лідер турецьких євразійців

Про Олександра Дугіна, який «вагається» в оцінках турецького президента Ердогана, то підтримуючи, то критикуючи його, писало російське видання «Голос Ислама». Тепер падіння рейтингу лідера АКР філософ пов’язує з турецькою підтримкою України. Він також робить висновок про євразійство як «єдино можливий шлях для збереження турецького президента при владі в союзі з Москвою».

Догу Перінчек після невдалої спроби балотуватися в президенти, так само як і Дугін, просуває себе і свою політичну силу в союзники правлячої АКР.

На одному з турецьких популярних медіаканалів «140journos» був опублікований результат моделювання штучним інтелектом спілкування з «Ердоганом-пенсіонером», який нібито програв, і «Ердоганом – володарем галактики», який нібито переміг на виборах. Інформація транслюється центральними турецькими ЗМІ. Про такі експерименти з образами представників опозиції не повідомляється.

Професор кафедри міжнародних відносин Національного авіаційного університету (Київ), політолог-міжнародник Максим Ялі повідомив журналіста Крим.Реалії, що риторика російських пропагандистів щодо турецьких президентських виборів не вплине на ситуацію ані в самій ТР, ані в Росії.

Вплинути російські пропагандисти на розкладиву Туреччині однозначно не зможуть
Максим Ялі

«Це більше якраз для внутрішньої російської аудиторії. Бо вплинути російські пропагандисти на розкладиву Туреччині однозначно не зможуть. Це є «зловтішністю» у відповідь на позицію Туреччини в російсько-українській війні та продаж Україні високоефективних озброєнь. Робити далекосяжні висновки не варто, поготів, що особисті стосунки в Ердогана з Путіним дуже хороші. Туреччина під час війни значно збільшила товарообіг і свій експорт у Росію, зокрема, як ми знаємо, допомагаючи Росії обходити санкції та продаючи їй продукцію подвійного призначення. За це вона та Ердоган особисто піддавалися різкій критиці з боку Заходу, навіть були загрози запровадження санкцій. Тому звертати увагу на подібні заяви російських пропагандистів не варто», – резюмував Максим Ялі.

Максим Ялі, професор кафедри міжнародних відносин Національного авіаційного університету (Київ), політолог-міжнародник
Максим Ялі, професор кафедри міжнародних відносин Національного авіаційного університету (Київ), політолог-міжнародник

ЗМІ спотворюють передвиборну риторику в Туреччині

Член Меджлісу кримськотатарського народу Гаяна Юксель не бачить передумов до зміни політики офіційної Анкари та вказала на некоректність висвітлення у ЗМІ передвиборчої ситуації в Турецькій Республіці.

Туреччина є стратегічним партнером України, а останнім часом – єдина країна, яка має можливість переговорів та прямого контакту з державою-агресором
Гаяна Юксель

«Навколо виборів у Туреччині триває багато обговорень, а також озвучуються прогнози. Це справді важлива подія, оскільки Туреччина є стратегічним партнером України, а останнім часом – єдина країна, яка має можливість переговорів та прямого контакту з державою-агресором. Упродовж 9 років війни Туреччина неодноразово демонструвала підтримку Києву й в міжнародних організаціях. На жаль, ЗМІ не дуже правильно трактують ситуацію в Туреччині та бачать її через призму війни в Україні.

Наприклад, заява Перінчека про те, що нібито «Крим є російським», поширюється як заява «кандидата у президенти Туреччини», що не відповідає дійсності. Забувають, що його партія має рейтинг менше ніж 1%, і мало хто в Туреччині слухає її представників. Є два основні претенденти. Кандидати мають рівні можливості та складності: для Ердогана – економічна ситуація та землетруси, для Киличдароглу – політичні особливості опозиції. Але хто б не виграв – політика кардинально не зміниться ані щодо підтримки територіальної цілісності України, включаючи Крим, ані щодо підтримки нашої країни, ані щодо кримськотатарського народу», – розповіла журналісту Крим.Реалії Гаяна Юксель.

Гаяна Юксель, членкиня Меджлісу кримськотатарського народу
Гаяна Юксель, членкиня Меджлісу кримськотатарського народу

Туреччина не змінить своєї позиції щодо НАТО

Офіцер Збройних Сил України, голова Громадської ліги «Україна-НАТО» Сергій Джердж, коментуючи ситуацію на прохання Крим.Реалії зазначив, що вибори в Туреччині – завжди складний процес: під час президентства Ердогана відбулася спроба військового перевороту, був навіть обстріл парламенту, відомо також про тертя у його відносинах із мерами великих міст.

Туреччина цінує членство в НАТО, це однозначно, і намагається стати членом Євросоюзу
Сергій Джердж

«Що стосується України та НАТО, то, на мою думку, в Туреччині існує загальний консенсус: усі парламентські фракції та президент – підтримують, вони постійно це підкреслюють. Туреччина цінує членство в НАТО, це однозначно, і намагається стати членом Євросоюзу. І зрозуміло, що одна справа – бути поза НАТО, як Україна, наприклад, з усіма можливими зовнішніми викликами, які можуть теоретично бути. І зовсім інша річ – бути в Альянсі, у системі колективної безпеки. Це не заважає Туреччині проводити власну ефективну міжнародну та безпекову політику. Я думаю, що всі ці загравання щодо «підтримки-непідтримки» Фінляндії та Швеції при вступі до НАТО – це теж елемент, який Ердоган хоче використовувати для внутрішньополітичної аудиторії під час виборів. Після виборів, напевно, ці питання будуть зняті, і Туреччина підтримає членство цих двох країн в Альянсі, і цю тему буде закрито», – зазначив Сергій Джердж.

Сергій Джердж, офіцер ЗСУ, голова Громадської ліги «Україна-НАТО»
Сергій Джердж, офіцер ЗСУ, голова Громадської ліги «Україна-НАТО»

Анкара продовжить підтримувати цілісність України, включаючи Крим

Кандидат політичних наук, старша аналітикиня Центру досліджень сучасної Туреччини Євгенія Габер у коментарях на прохання Крим.Реалії наголосила, що всі політичні сили, які беруть участь у парламентських перегонах, і всі основні претенденти на президентське крісло займають чітку позицію щодо територіальної цілісності та суверенітету України: докорінно позиція Анкари не зміниться.

Євгенія Габер, кандид політичних наук, старша аналітикиня Центру досліджень сучасної Туреччини
Євгенія Габер, кандид політичних наук, старша аналітикиня Центру досліджень сучасної Туреччини

«Існує низка причин, які пояснюють, чому широкий розголос гасел Перінчека виник саме зараз у російській пропаганді, яка робить усе для того, щоб спровокувати конфлікт між Україною і Туреччиною. Росія намагається показати можливий програш Ердогана на президентських виборах чи втрату позицій правлячою партією на парламентських виборах як «реакцію населення на проукраїнські настрої влади». Насправді, це абсолютно не відповідає дійсності, в такому ключі тема взагалі не звучить у турецькому політичному чи експертному полі. Однак такі заяви показують справжню природу російсько-турецьких відносин, у яких «від кохання до ненависті – один крок». З одного боку, російський посол в Анкарі заявляє, що Росія зацікавлена в тому, щоб саме Ердоган виграв на президентських виборах, а його партія – на парламентських. Для Кремля важливо зберегти і політичний діалог, і економічну співпрацю, і ті близькі контакти, які встановилися між Путіним та Ердоганом за останні 20 років. З іншого боку, російські ЗМІ не оминають можливості, щоб позловтішатися з проблем турецького керівництва, а депутати Держдуми відкрито закликають до захоплення «Константинополя». Хочеться вірити, що в Анкарі уважно відстежують ці настрої та роблять відповідні висновки», – зазначила співрозмовниця Крим.Реалії.

Тим часом три опозиційні партії в Туреччині вимагають зняти з президентських виборів кандидатуру чинного глави держави. Звернення до YSK надіслали члени блоку «Нація»: Хороша партія (IP), Партія демократії та прориву (DEVA), а також Партія Вітчизни.

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