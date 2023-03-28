У Туреччині опозиція вимагає зняти Ердогана з виборів

У Туреччині три опозиційні партії вимагають зняти з президентських виборів кандидатуру чинного глави держави Реджепа Ердогана. Звернення до Вищої виборчої комісії країни надіслали Хороша партія, Партія демократії та прориву, а також Партія Вітчизни. Опозиція підтримує головного опонента Ердогана Кемаля Киличдароґлу.

На думку авторів звернення до виборчкому, висування чинного президента суперечить Конституції Туреччини, оскільки його поточний термін – другий. Влада стверджує, що після конституційного референдуму 2017 року президентські терміни Ердогана обнулилися.

Вибори президента Туреччини відбудуться 14 травня. Їх не стали переносити, попри недавній землетрус, жертвами якого стали понад 50 тисяч людей.

Ердоган та Киличдароглу – фаворити перегонів. У їхніх кампаніях переважає тема землетрусу. Головна претензія опозиції до президента Ердогана – погана підготовка влади до подолання наслідків руйнівних підземних поштовхів та недоліки у наданні допомоги постраждалим.

Нещодавні опитування показують, що кандидат від опозиції може набрати більше голосів, ніж чинний президент. Частина соціологів вважає, що число голосів за обох кандидатів може бути схожим.