Гаазький арбітраж зобов’язав РФ сплатити «Нафтогазу» 5 млрд дол компенсації за збитки в Криму

Арбітражний трибунал при Постійній палаті третейського суду в Гаазі зобов’язав Росію сплатити НАК «Нафтогаз України» 5 млрд дол за збитки, заподіяні захопленням активів «Групи Нафтогаз» в Криму в 2014 році, повідомив очільник компаній Олексій Чернишов.

«Тепер Росія має виконати це рішення відповідно до своїх зобов’язань за міжнародним правом», – зазначив Чернишов.

За його словами, йдеться про відшкодування активів, спрямованих на розробку газових родовищ та розвиток іншої стратегічно важливої інфраструктури, «яка стала однією з головних мішеней агресора під час окупації українського півострова дев’ять років тому».

У пресслужбі «Нафтогазу» уточнили, що арбітражні рішення можна виконувати через механізм примусового виконання.

«Відтак, у разі відмови Росії від добровільного виконання рішення суду, відповідно до Нью-Йоркської конвенції 1958 року, «Нафтогаз» має право розпочати процес визнання та допуску до примусового виконання рішення на території тих держав, де знаходяться активи Російської Федерації», – йдеться в повідомленні.

За даними пресслужби, суд встановив, що сума такої компенсації повинна дорівнювати «справедливій ринковій вартості активів «Нафтогазу» до моменту їхньої експропріації».

Також суд ухвалив рішення, що Росія повинна відшкодувати «Нафтогазу» витрати, пов’язані з цим арбітражним провадженням.

У лютому 2019 року Арбітражний трибунал у Гаазі визнав свою юрисдикцію на розгляд справи та визнав, що РФ незаконно експропріювала активи «Нафтогазу» у Криму.

У жовтні 2016 року «Нафтогаз» і його дочірні компанії ініціювали арбітражний розгляд проти Росії щодо відшкодування збитків через захоплення своїх активів у Криму, а в вересні 2017 року було подано заяву до суду при суді в Гаазі.

У лютому 2019 року суд підтвердив відповідальність Росії у порушенні міжурядової угоди про захист інвестицій, включаючи статтю про заборону експропріації. У червні того ж року «Нафтогаз» подав до суду заяву про розмір компенсації збитків від експропріації активів у Криму, а в грудні Москва подала зустрічну заяву.

У лютому 2020-го «Нафтогаз» в заяві у відповідь додатково обґрунтував розмір компенсації збитків, оцінивши їх на суму близько 5 млрд доларів плюс відсотки, що на початок 2022 року вже перевищили 10 млрд дол.