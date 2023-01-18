Україна домовилася із західними партнерами про додаткові обсяги газу – «Нафтогаз»

Україна домовилася із західними партнерами про додаткові обсяги газу, зокрема, резервування, необхідних для завершення цьогорічного опалювального сезону, повідомив у фесбуці голова правління НАК «Нафтогаз України» Олексій Чернишов за підсумками зустрічей на засіданні Всесвітнього економічного форуму у Давосі.

«В результаті цих та попередніх домовленостей маємо наступні новини: з Європейським банком реконструкції та розвитку домовилися про механізми фінансування закупівлі необхідних Україні додаткових обсягів газу; з нашими західними партнерами – ЄБРР, Норвегією, США, Німеччиною, Францією, Канадою та Великою Британією – про фінансування закупівлі; з провідними нафтогазовими компаніями – про резервування необхідних обсягів», – повідомив Чернишов.

Він подякував партнерам за підтримку України та енергетичного сектору, назвавши зустрічі у Давосі «конструктивними».

Наприкінці грудня минулого року група «Нафтогаз України» повідомила, що домовилася із західними партнерами про постачання додаткових обсягів газу, аби зробити проходження опалювального сезону «ще більш сталим».

Компанія заявляла, що для підтримки електрогенерації на тлі російських атак Україні потрібні трохи менше ніж 2 мільярди кубометрів газу.

Станом на початок року, за даними влади, в підземних сховищах газу України залишилося 11,7 млрд кубометрів газу.