«Нафтогаз» забезпечив постачання додаткових 450 мільйонів кубометрів газу

Група «Нафтогаз України» домовилася про постачання додаткових обсягів газу – про це її пресслужба повідомила 23 грудня.

«Нафтогаз» пояснює, що додаткові обсяги потрібні, аби зробити проходження опалювального сезону цього року «ще більш сталим».

«За цей тиждень НАК «Нафтогаз України» домовився про додаткову поставку майже півмільярда кубів газу: близько 350 мільйонів кубічних метрів газу від норвезької державної енергетичної компанії Equinor та 100 мільйонів кубічних метрів газу від авторизованих Європейським банком реконструкції та розвитку продавців», – йдеться в повідомленні.

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При цьому компанія вказує на те, що для підтримки електрогенерації на фоні російських атак Україні цього року потрібні трохи менше 2 мільярдів кубометрів газу.

Росія з використанням безпілотників і ракет розпочала масовані удари по українській енергетичній системі на початку жовтня. За цей час їй вдалося вивести з ладу значну частину системи, в Україні здійснюються як планові, так і екстрені відключення електроенергії.

Крім того, російські війська завдають удари і по нафтогазовій інфраструктурі. Зокрема, «Нафтогаз» повідомив про обстріл його об’єкту 20 грудня.