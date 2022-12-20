У «Нафтогазі» заявили, що Росія обстріляла його об’єкт на Харківщині

Росія вночі 20 грудня вкотре здійснила обстріл нафтогазової інфраструктури групи «Нафтогаз», повідомили у пресслужбі компанії.

За повідомленням, російські ракети влучили в один з об’єктів на Харківщині, на місці виникла масштабна пожежа, наразі триває її ліквідація, постраждалих немає.

«Збитки оцінимо пізніше, після завершення роботи рятувальників, але я впевнений: все зруйноване буде відновлено», – заявив голова правління НАК «Нафтогаз України» Олексій Чернишов.

Раніше голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що вночі війська РФ обстріляли об’єкт промислової інфраструктури в регіоні.

Харківщина, зокрема і обласний центр, регулярно зазнають атак російських військ.