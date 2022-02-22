У «Нафтогазі» прокоментували слухання у Гаазі щодо компенсації за активи компанії у Криму

Голова правління НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко повідомив, що 21 лютого Арбітражний трибунал у Гаазі розпочав слухання щодо визначення розміру компенсації «Нафтогазу» за втрачену можливість використання своїх активів в окупованому Криму.

«Нафтогаз» у цьому суді вимагає компенсації завданих збитків у понад 10 млрд доларів, включаючи відсотки. Відповідну оцінку збитків у суді представляють авторитетні міжнародні експерти. Роботу над визначенням і обґрунтуванням їх суми ми почали ще у 2015 році», – повідомив Вітренко.

Він нагадав, що йдеться про компенсацію за привласнені та використовувані Росією після окупації Криму родовища, бурові установки, підземне сховище, кораблі, газотранспортну систему тощо.

За його словами, ухвалення арбітражного рішення очікується на початку наступного року, оскільки процес є дуже складним, що потребує нетривіальних аргументів, і юридичних, і економічних щодо кожного активу.

«У мене немає сумніву, що рано чи пізно міжнародні суди ухвалять справедливе рішення не тільки про відшкодування матеріальних збитків, яких зазнала наша держава через анексію свого півострова, а й про справедливе покарання для тих, хто силоміць відібрав нашу землю», – зазначив голова «Нафтогазу».

У жовтні 2016 року «Нафтогаз» і його дочірні компанії ініціювали арбітражний розгляд проти Росії щодо відшкодування збитків через захоплення своїх активів у Криму, а в вересні 2017 року було подано заяву до суду при суді в Гаазі.

У лютому 2019 року суд підтвердив відповідальність Росії у порушенні міжурядової угоди про захист інвестицій, включаючи статтю про заборону експропріації. У червні того ж року «Нафтогаз» подав до суду заяву про розмір компенсації збитків від експропріації активів у Криму, а в грудні Москва подала зустрічну заяву.

У лютому 2020-го «Нафтогаз» в заяві у відповідь додатково обґрунтував розмір компенсації збитків, оцінивши їх на суму близько 5 млрд доларів плюс відсотки, що на початок 2022 року вже перевищили 10 млрд дол.