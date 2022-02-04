«Нафтогаз» планує імпортувати 300 мільйонів кубічних метрів газу в лютому – Галущенко

Національна компанія «Нафтогаз» планує імпорт близько 300 кубічних метрів газу протягом лютого. Про це на брифінгу 4 лютого повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

«Нафтогаз» розпочав (імпорт газу в лютому – ред.), йдеться про близько 300 мільйонів кубів на лютий. З напрямків – це Угорщина, Словаччина та Польща», – сказав він, відповідаючи на питання журналістів.

За словами Галущенка, з Угорщини планується імпортувати близько 130 мільйонів кубометрів, але цей обсяг може бути збільшений. Гарантований обсяг імпорту газу з цієї країни на добу становить 8 мільйонів, зі Словаччини – до 42 мільйонів кубічних метрів на добу.

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«Україна вже зараз має гарантовані обсяги можливостей імпорту газу в об’ємі 50 мільйонів кубів на добу, чого абсолютно достатньо для того, щоб відповідним чином наповнити сховища до проходження наступного опалювального сезону», – виснував він.

Галущенко додав, що газ імпортують і «Нафтогаз», і приватні компанії. Він не став уточнювати, за якою саме ціною закуповують паливо, пославшись на комерційну таємницю, але зазначив, що середня ціна за тисячу кубометрів газу наразі складає близько 900-1000 доларів.

За даними міністра, протягом січня з підземних сховищ газу відібрали менше палива, ніж планували – 2,4 мільярда кубічних метрів замість 3 мільярдів. Добовий відбір складає близько 85 мільйонів кубічних метрів.