У Міненерго озвучили прогнози щодо опалення і електрики взимку

Енергетичну інфраструктуру України готують до ефективної роботи взимку, а відповідні установи готові забезпечити швидке реагування на можливі екстрені ситуації, заявив міністр енергетики Герман Галущенко.

«Енергосистема буде готова до зими, є всі необхідні ресурси для проходження опалювального зимового сезону без відключень електроенергії. Але не виключені наслідки ворожих терористичних атак, які ми не можемо прогнозувати. Мета ворога – досягти блекауту в Україні. Минулої зими ми багато чому навчилися з погляду втримання енергосистеми, але удари ворога можуть бути модифіковані», – цитує Галущенка сайт уряду.

Міністр зазначив, що у разі відсутності нових серйозних пошкоджень через обстріли не планується вводити обмеження в подачі електроенергії споживачам.

«Якщо і будуть відключення світла, то вони будуть наслідком атак на нашу енергосистему і матимуть тимчасовий характер», – сказав він.

Минулого місяця Міністерство енергетики заявило, що готується до можливих російських атак наступного опалювального сезону.

Раніше голова правління компанії «Укренерго» Володимир Кудрицький порадив українцям підготувати до зими наявні генератори або закупити нові – «про всяк випадок».

Російські військові з 10 жовтня 2022 року розпочали обстріли критичної енергетичної інфраструктури України, що спричинило дефіцит генерації електроенергії та проблеми з розподілом між регіонами. У 2023 році Росія зменшила інтенсивність атак, а українські енергетики спромоглися значною мірою відновити потужності, також допоміг відновити баланс імпорт електроенергії.

Атаки на енергетичні об’єкти припинилися на початку березня. Водночас споживачі в різних регіонах все ще лишаються без світла через обстріли, які пошкоджують цивільну інфраструктуру.