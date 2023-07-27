Голова «Укренерго» радить готувати генератори на зиму – «про всяк випадок»

Підготувати до зими наявні генератори або закупити нові порадив українцям голова правління компанії «Укренерго» Володимир Кудрицький.

«Якщо є можливість докупити якісь автономні джерела живлення – це гарна ідея. Нехай будуть про всяк випадок», – сказав Кудрицький на пресконференції в Харкові 27 липня, інформує «Інтерфакс-Україна».

За словами Кудрицького, неможливо спрогнозувати ймовірність блекаутів або відключень електрики, бо це залежить насамперед від характеру й успішності атак військових РФ.

«Ми не знаємо, що ворог готує нам на зиму. Що ми можемо – це підготуватися. Є три учасники битви: ЗСУ, енергетики та громадяни України», – зазначив Кудрицький.

Згідно зі звітом про оцінку енергетичних збитків України, підготовленим у межах програми розвитку ООН і Світового банку, наявна потужність із вироблення електроенергії з початку повномасштабного російського вторгнення в лютому 2022 року до 30 квітня 2023 року знизилася вдвічі – з 37,6 ГВт до 18,3 ГВт.