Міненерго: енергетична інфраструктура не постраждала від нічного удару дронами

Міністерство енергетики повідомляє, що пошкоджень об’єктів енергетичної інфраструктури в Україні після нічого російського удару дронами не зафіксовано.

Водночас, інформуючи про ситуацію в енергосистемі, у Міненерго нагадали, що зранку 21 червня сталася масштабна аварія на лінії 330 кВ оператора системи електропередачі, внаслідок чого було знеструмлено 100 тисяч споживачів у Києві та області, є затримки руху громадського транспорту.

«За оперативними даними, місце пошкодження мереж у Вінницькій області. Причини аварії уточнюються. Також вдруге цього тижня через аварійну ситуацію в мережах оператора системи передачі на території України відбулося тимчасове роз’єднання міждержавної лінії з Молдовою. Крім того, вимикалася високовольтна лінія оператора системи електропередачі в Чернівецькій області. Причини з’ясовуються», – йдеться в повідомленні.

У міністерстві також повідомили, що через грозовий шторм та викликані ним технологічні порушення знеструмлювали споживачів у Київській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Одеській, Сумській, Харківській областях.

Крім того, за повідомленням, внаслідок «щільних обстрілів» без світла залишилася частина споживачів у Запорізькій, Донецькій, Миколаївській, Сумській, Херсонській, Харківській, Чернігівській областях.

Раніше сьогодні в «Укренерго» і ДТЕК повідомили про аварійні вимкнення світла в Києві і Бучанському районі Київщини через аварію. Пізніше стало відомо про скасування вимкнень. Що стало причиною аварії – поки невідомо.

У ніч на 21 червня російські війська атакували Україну дронами. Повітряні сили повідомляли про збиття всіх шести «Шахедів».