«Укренерго»: в Києві й області застосували екстрене вимкнення світла

Національна енергетична компанія «Укренерго» повідомляє про екстрені вимкнення світла у деяких районах Києва та Київській області через аварію.

«У високовольтних мережах центрального регіону НЕК «Укренерго» виникли ускладнення в роботі. Диспетчерський центр «Укренерго» застосував екстрені відключення у деяких районах Києва та Київській області, триває ліквідація наслідків аварійної ситуації. Ремонтні бригади вже працюють над відновленням енергоживлення», – йдеться в повідомленні.

Про час відновлення електропостачання обіцяють повідомити пізніше.

Згодом у компанії повідомили, що в Київській області скасовані екстрені відключення, і всі споживачі зі світлом.

Водночас у компанії ДТЕК уточнили, що екстрені вимкнення відбуваються у частині Шевченківського, Святошинського, Солом’янського, Голосіївського і Подільського районів Києва, а також у Бучанському районі на Київщині.

У Київській міській військовій адміністрації повідомили, що по Києву електроенергії немає в 100 тисяч споживачів.

Причина аварії наразі невідома.

Раніше в КМВА повідомили про локальні підтоплення в Києві через учорашню зливу.