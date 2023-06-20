Міненерго: через нічний обстріл пошкоджені мережі у двох областях

У Київській і Миколаївській областях внаслідок нічного дронового обстрілу пошкоджені мережі, повідомило Міністерство енергетики.

«Уночі ворог завдав чергового удару по території України. Через падіння уламків БПЛА пошкоджено лінію електропередачі на Київщині, без світла залишаються майже пів тисячі абонентів. Також через нічний обстріл пошкоджено мережі в Миколаївській області. Знеструмлено два населених пункти», – йдеться в повідомленні.

У міністерстві також зауважили, що через технологічні порушення, що виникли на одній з ТЕЦ, зранку 20 червня у Києві тимчасово знеструмлювали 75 тисяч споживачів. «Наразі всіх заживлено за резервною лінією. Причини аварії уточнюють. Також було зафіксовано відключення високовольтної мережі оператора системи передачі на Київщині. Через негоду (грозовий шторм) вимикалася лінія електропередачі в Закарпатській області», – додали у відомстві.

За даними Міненерго у прифронтових областях «триває ворожий терор», і внаслідок «щільних обстрілів» без світла залишилася частина споживачів у Запорізькій, Донецькій, Миколаївській, Херсонській областях. Через попередні обстріли залишається без світла частина споживачів у Чернігівській області.

Енергетики працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація, додали в міністерстві.

У Міненерго також зауважили, що з планового ремонту, який відбувається в межах «наймасштабнішої ремонтної кампанії енергетичних об’єктів за часи незалежності», вийшов черговий блок теплової генерації.

Загалом електроенергії, яку виробляють українські електростанції, повністю достатньо для покриття потреб споживачів, дефіциту немає, заявили у міністерстві.

У Повітряних силах Збройних сил України повідомили, що Росія в ніч на 20 червня запустила 35 іранських дронів «Шахед» по Україні, 32 із яких збили сили ППО.

«Протиповітряна оборона сьогодні працювала у більшості областей України, втім основний напрямок атаки іранських дронів – Київщина. Тут знищено понад два десятки «Шахедів», – заявили військові.

Також вони уточнили, що вночі загарбники завдали удару по Запоріжжю балістикою – ракетами «Іскандер-М»/С-300.