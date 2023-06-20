Через нічну атаку РФ на Київщині пошкоджені нежитлові споруди і кілька будинків – ОВА

Росія атакувала Київщину дронами у декілька хвиль – є пошкодження нежитлових споруд та декількох приватних будинків, повідомив голова обласної військової адміністрації Руслана Кравченка.



«Ворог атакував Київщину дронами в декілька хвиль. Повітряна тривога тривала більше 4 годин. За оперативною інформацією, внаслідок атаки на території одного із районів пошкоджено нежитлові споруди та декілька приватних будинків. Крім того, через падіння уламків зафіксовано горіння трав’яної підстилки», – написав він у телеграмі.

Жертв та постраждалих немає.

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Вночі 20 червня в більшості регіонів України було оголошено повітряну тривогу. Київська міська військова адміністрація повідомила, що в повітряному просторі навколо Києва сили протиповітряної оборони виявили і знищили близько 20 безпілотників, запущених Росією.

Про влучання внаслідок російського удару повідомили представники влади Запоріжжя і Львова. У Запоріжжі цілями удару стали комунікації, майно і техніка сільськогосподарського і фермерського господарства, а також популярного місця відпочинку, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко. Голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що, за попередніми даними, у Львові є влучання в об’єкт критичної інфраструктури.