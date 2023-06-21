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Через зливу в Києві були локальні підтоплення – місцева влада

Були підтоплені паркінги, підземні переходи, підвальні і напівпідвальні приміщення, дороги. Ілюстративне фото

Через зливу в Києві були локальні підтоплення, повідомляє у телеграмі Київська міська військова адміністрація.

«Вчорашня злива призвела до локальних підтоплень практично у всіх районах Києва. Зокрема, підтоплень зазнали паркінги, підземні переходи, підвальні і напівпідвальні приміщення, дороги, тротуари, зелені зони», – йдеться у повідомленні.

За інформацію гідрослужби «Київавтодор», основною причиною підтоплень в столиці є неспроможність системи дощової каналізації впоратися із миттєвою великою кількістю опадів.

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