Через зливу в Києві були локальні підтоплення – місцева влада

Через зливу в Києві були локальні підтоплення, повідомляє у телеграмі Київська міська військова адміністрація.



«Вчорашня злива призвела до локальних підтоплень практично у всіх районах Києва. Зокрема, підтоплень зазнали паркінги, підземні переходи, підвальні і напівпідвальні приміщення, дороги, тротуари, зелені зони», – йдеться у повідомленні.



За інформацію гідрослужби «Київавтодор», основною причиною підтоплень в столиці є неспроможність системи дощової каналізації впоратися із миттєвою великою кількістю опадів.