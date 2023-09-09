Одна людина загинула через обстріл РФ Сонячного на Херсонщині – ОВА

Російські військові вдень 9 вересня обстріляли селище Сонячне в Херсонській області, загинула людина, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

«Вдень російська армія вкрила вогнем Сонячне. Поцілили в приватні будинки. 48-річний чоловік загинув на місці. Обстріл продовжується. Будьте в безпечних місцях», – написав Прокудін у телеграмі.

Російські війська практично щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонської області та обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.