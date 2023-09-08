Війська РФ завдали авіаудару по Херсонщині, є жертви – ОВА

Російські війська завдали авіаудару по Одрадокамʼянці на Херсонщині – три людини загинули, ще четверо поранені, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.



«Через влучання керованої авіабомби травми несумісні з життям отримали двоє жінок та один чоловік. Ще чотири жінки – поранені. Двох потерпілих, 54 та 62 роки, шпиталізували у стані середньої тяжкості. Ще дві місцеві жительки, 50 та 29 років, лікування проходитимуть амбулаторно», – написав він у телеграмі.



Крім цього, війська РФ вдарили з мінометів по Веселому – поранений 67-річний чоловік.

Попередньої доби російські війська з артилерії та БПЛА двічі атакували Одрадокамʼянку. За даними місцевої влади, внаслідок цих атак одна людина загинула, ще двоє поранені.

Російські війська практично щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонської області та обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

В ООН станом на 13 серпня підтвердили загибель 9 444 і поранення 16 940 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. В організації наголошують, що реальне число жертв є значно вищим.