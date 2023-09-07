Війська РФ двічі атакували Одрадокамʼянку на Херсонщині, постраждали люди – ОВА

Російські війська вранці двічі атакували Одрадокамʼянку на Херсонщині, одна людина загинула, ще двоє поранені, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.



«Близько 9:40 по населеному пункту вдарила ворожа артилерія. Під обстріл потрапив 50-річний чоловік. Односельці доставили його до лікарні в критичному стані. Медики намагалися врятувати життя пораненого, але травми виявилися надто тяжкими. На жаль, від отриманих поранень чоловік помер», – написав він у телеграмі.



За його словами, через 20 хвилин російські війська знову атакували село, скинувши вибуховий предмет з безпілотника.



Прокудін повідомив, що через це травмувалися двоє чоловіків – 58 та 46 років, зараз вони перебувають у лікарні.

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Російські війська практично щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонської області та обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

В ООН станом на 13 серпня підтвердили загибель 9 444 і поранення 16 940 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. В організації наголошують, що реальне число жертв є значно вищим.