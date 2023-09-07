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Війська РФ двічі атакували Одрадокамʼянку на Херсонщині, постраждали люди – ОВА

Внаслідок російської атаки загинула людина, ще двоє поранені. Фото ілюстративне

Російські війська вранці двічі атакували Одрадокамʼянку на Херсонщині, одна людина загинула, ще двоє поранені, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

«Близько 9:40 по населеному пункту вдарила ворожа артилерія. Під обстріл потрапив 50-річний чоловік. Односельці доставили його до лікарні в критичному стані. Медики намагалися врятувати життя пораненого, але травми виявилися надто тяжкими. На жаль, від отриманих поранень чоловік помер», – написав він у телеграмі.

За його словами, через 20 хвилин російські війська знову атакували село, скинувши вибуховий предмет з безпілотника.

Прокудін повідомив, що через це травмувалися двоє чоловіків – 58 та 46 років, зараз вони перебувають у лікарні.

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Російські війська практично щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонської області та обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

В ООН станом на 13 серпня підтвердили загибель 9 444 і поранення 16 940 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. В організації наголошують, що реальне число жертв є значно вищим.

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