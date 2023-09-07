На Запоріжжі за добу загинув цивільний, шестеро поранених, ще четверо поранених на Харківщині

Російські війська за добу завдали 99 ударів по 31 населеному пункту Запорізької області, повідомив голова обласної військової адміністрації Юрій Малашко вранці 7 вересня.

По області вели вогонь із артилерії, завдавали ударів ракетами та безпілотниками.

«Внаслідок артилерійського обстрілу Степногірська загинув 68-річний чоловік, поранення отримав чоловік 70 років. Під час артобстрілу Преображенки травмовано 34-річного чоловіка. Від ракетного удару по Таврійському постраждали жінки 64 та 85 років, в Запоріжжі поранено сімейну пару – 44-річного чоловіка та 43-річну жінку. Всіх оперативно доставлено до лікувальних установ», – йдеться в повідомленні.

Також в області зафіксували 40 повідомлень про руйнування житла та об’єктів інфраструктури.

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У Харківській області голова ОВА Олег Синєгубов повідомив про обстріл Харківського, Богодухівського, Чугуївського та Куп’янського районів. Зокрема, в селищі Козача Лопань пошкоджені дев’ять приватних будинків, а також господарчі споруди.

«У селі Глушківка Куп’янського району зазнав поранення та був госпіталізований у важкому стані 25-річний цивільний чоловік. Внаслідок обстрілу з гелікоптера села Петропавлівка Куп’янського району сталася пожежа на полі», – додав він.

Двоє лісників 25 і 29 років підірвалися на невідомому вибуховому пристрої біля села Норцівка Ізюмського району. Їх госпіталізували в стані середньої тяжкості. Ще один чоловік, водій 59 років, потрапив до лікарні через підрив на вибухонебезпечному пристрої біля Вільхуватки, Куп’янський район.

Російські війська обстріляли Херсонську область 68 разів за добу. По Херсону випустили 24 снаряди. За даними голови ОВА Олександра Прокудіна, в області ніхто не постраждав.

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Напередодні стало відомо про удар по Костянтинівці в Донецькій області – обласна влада повідомляє про 15 загиблих. Також ще одна людина загинула внаслідок російських обстрілів у Сіверську, ще одна – в Новоукраїнці. Ще 28 людей в області поранені.

Міністерство внутрішніх справ напередодні заявляло про 17 загиблих у Костянтинівці.

Наприкінці серпня Управління верховного комісара ООН із прав людини (УВКПЛ ООН) підтвердило загибель 9 511 і поранення 17 206 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. В організації наголошують, що реальне число жертв є значно вищим.

При цьому Москва продовжує заперечувати обстріли цивільного населення в Україні.