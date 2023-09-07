Війська РФ знову атакували південь Одещини, є поранений і руйнування – ОВА

Війська РФ знову протягом трьох годин атакували південь Одещини, є поранений і руйнування у кількох населених пунктах, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

За його словами, це вже четверта атака Ізмаїльського району за останні п’ять днів.

«Внаслідок сьогоднішнього нальоту «шахедів» пошкоджені об’єкти цивільної та припортової інфраструктури, елеватор, адміністративна будівля. Постраждала одна цивільна людина. Водій вантажного автомобіля отримав легку травму ноги», – написав він у телеграмі.

Триває ліквідація наслідків.

Вночі 7 вересня Повітряні сили Збройних сил України попереджали про небезпеку ударів російських безпілотників на півдні України.

Попередньої ночі російські війська також протягом майже трьох годин атакували Ізмаїльський район Одещини ударними безпілотниками. За даними місцевої влади, внаслідок цієї атаки одна людина загинула, у кількох населених пунктах були руйнування та пожежі, пошкоджені об’єкти припортової та сільськогосподарської інфраструктури: елеватори, адміністративні будівлі, агропідприємства.