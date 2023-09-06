Повітряні сили попередили про загрозу удару дронів РФ на півдні

Повітряні сили Збройних сил України повідомили про небезпеку ударів російських безпілотників на півдні України, зокрема в низці населених пунктів на Одещині.

«Група ударних БпЛА з акваторії Чорного моря в напрямку Ізмаїльського району… Приморське – ворожі БпЛА у вашому напрямку… Південні області – загроза застосування ворогом ударних БпЛА… Кілія, Ізмаїл – ворожі БпЛА у вашому напрямку… Рені – БпЛА у вашому напрямку. Загроза по БпЛА з акваторії Чорного моря в напрямку Ізмаїльського району залишається», – йдеться у повідомленні Повітряних сил у телеграмі.

Водночас східні регіони України попередили про загрозу застосування балістичного озброєння.

Повітряна тривога наразі оголошена в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Сумській областях, а також у Нікополі та Нікопольській територіальній громаді Дніпропетровщини. Військові закликають перебувати в укриттях до її завершення.

На початку доби 6 вересня, за даними Повітряних сил ЗСУ, Росія завдала удару по Україні ракетами повітряного та наземного базування, а також ударними дронами, українські військові знищили 23 з 33 повітряних цілей.

У ніч на 6 вересня російські війська протягом майже трьох годин атакували Ізмаїльський район Одещини ударними безпілотниками. Як повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер, одна людина загинула, у кількох населених пунктах зафіксовані руйнування та пожежі, пошкоджені об’єкти припортової та сільськогосподарської інфраструктури: елеватори, адміністративні будівлі, агропідприємства.