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Повітряні сили попередили про загрозу удару дронів РФ на півдні

Уламок збитого російського безпілотника (архівне фото)

Повітряні сили Збройних сил України повідомили про небезпеку ударів російських безпілотників на півдні України, зокрема в низці населених пунктів на Одещині.

«Група ударних БпЛА з акваторії Чорного моря в напрямку Ізмаїльського району… Приморське – ворожі БпЛА у вашому напрямку… Південні області – загроза застосування ворогом ударних БпЛА… Кілія, Ізмаїл – ворожі БпЛА у вашому напрямку… Рені – БпЛА у вашому напрямку. Загроза по БпЛА з акваторії Чорного моря в напрямку Ізмаїльського району залишається», – йдеться у повідомленні Повітряних сил у телеграмі.

Водночас східні регіони України попередили про загрозу застосування балістичного озброєння.

Повітряна тривога наразі оголошена в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Сумській областях, а також у Нікополі та Нікопольській територіальній громаді Дніпропетровщини. Військові закликають перебувати в укриттях до її завершення.

На початку доби 6 вересня, за даними Повітряних сил ЗСУ, Росія завдала удару по Україні ракетами повітряного та наземного базування, а також ударними дронами, українські військові знищили 23 з 33 повітряних цілей.

У ніч на 6 вересня російські війська протягом майже трьох годин атакували Ізмаїльський район Одещини ударними безпілотниками. Як повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер, одна людина загинула, у кількох населених пунктах зафіксовані руйнування та пожежі, пошкоджені об’єкти припортової та сільськогосподарської інфраструктури: елеватори, адміністративні будівлі, агропідприємства.

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