Зеленський «докладно поінформував» Блінкена про ситуацію на фронті – ОП

Президент України Володимир Зеленський 6 вересня провів зустріч із державним секретарем США Ентоні Блінкеном, який перебуває із візитом у Києві.

Як повідомила пресслужба президента, він докладно поінформував держсекретаря про ситуацію на фронті, а також «про нагальні оборонні потреби українських захисників, зокрема в далекобійній зброї, артилерії та бронетехніці».

Під час зустрічі також йшлося про необхідність зміцнення спроможностей України у ППО, «адже створення надійного повітряного щита є запорукою розвитку економіки та збереження життів українців».

Володимир Зеленський заявив, що для України є важливою допомога Сполучених Штатів в енергетичному секторі, особливо напередодні зимового періоду.

Ентоні Блінкен відвідує Україну втретє з початку повномасштабного вторгнення Росії. Володимир Зеленський назвав цей візит важливим проявом незмінної підтримки України та її громадян з боку США у боротьбі з агресором.

«Це важкий виклик, складний період для нашого суспільства, і я високо ціную візити американських партнерів. Дуже вдячний вам, президенту Байдену та всьому американському народу за підтримку України», – цитує слова Зеленського його пресслужба.

Тим часом, Блінкен у твіттері, згадуючи про ці переговори заявив, що зустрічався з президентом Зеленським, «щоб передати непохитну відданість Сполучених Штатів Україні та її народу». «Ми будемо з Україною стільки, скільки буде потрібно», – наголосив держсекретар.

У Держдепартаменті цитували Блінкена перед зустріччю з Зеленським, він сказав, що хоче почути оцінку українського президента щодо ситуації на фронті.

«Звичайно, ми бачимо важливий прогрес, який зараз досягається в контрнаступі, і це дуже, дуже обнадійливо», – сказав він.

За словами Блінкена, президент США Джо Байден «буде з нетерпінням чекати зустрічі» з Зеленським «найближчим часом».

Держсекретар США Ентоні Блінкен 6 вересня прибув до України. Він розпочав свій візит до Києва із вшанування пам’яті загиблих українських військових на Берковецькому кладовищі. Протягом дня він зустрівся з українськими посадовцями, співробітниками посольства США, представниками громадських організацій.

Держсекретар оголосив про нову допомогу США Україні на мільярд доларів.