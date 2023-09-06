Блінкен оголосив про нову допомогу США Україні на мільярд доларів

Державний секретар США Ентоні Блінкен під час візиту до Києва оголосив про нову допомогу Україні на загальну суму понад мільярд доларів. За його словами, сюди увійдуть понад 665 мільйонів доларів на нову військову і цивільну безпекову допомогу та мільйони доларів на підтримку протиповітряної оборони України та інших сфер.

Блінкен сказав про це 6 вересня на пресконференції з українським міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.

«У контрнаступі прогрес прискорився за останні кілька тижнів. Ця нова допомога допоможе його підтримати і надати подальший імпульс», – сказав Блінкен.

Раніше він заявив про «хороший прогрес у контрнаступі» українських військових.

6 вересня Пентагон оголосив про новий пакет військової допомоги Україні в розмірі 175 мільйонів доларів.

Згідно з повідомленням на сайті Пентагону, пакет включає «додаткове обладнання ППО, артилерійські боєприпаси, протитанкову зброю, снаряди зі збідненим ураном для раніше переданих танків Abrams та інше обладнання, щоб допомогти Україні протистояти у загарбницькій війні з боку Росії».

Держсекретар США Ентоні Блінкен 6 вересня прибув до України. Він розпочав свій візит до Києва із вшанування пам’яті загиблих українських військових на Берковецькому кладовищі.

У Держдепартаменті зауважили, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року США надали Україні 43,2 млрд доларів допомоги у сфері безпеки, 2,9 млрд доларів гуманітарної допомоги і 20,5 млрд доларів бюджетної підтримки через механізми Світового банку.