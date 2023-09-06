Пентагон оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на 175 млн дол

Міністерство оборони США 6 вересня оголосило про новий пакет військової допомоги Україні в розмірі 175 мільйонів доларів.

Згідно з повідомленням на сайті Пентагону, пакет включає «додаткове обладнання ППО, артилерійські боєприпаси, протитанкову зброю, снаряди зі збідненим ураном для раніше переданих танків Abrams та інше обладнання, щоб допомогти Україні протистояти у загарбницькій війні з боку Росії».

До нового оборонного пакету допомоги від США, зокрема входять:

Обладнання для забезпечення систем ППО України;

додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);

артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм;

81-мм мінометні системи та снаряди;

120-мм боєприпаси зі збідненого урану для танків Abrams;

протитанкові керовані ракети TOW;

протитанкові системи Javelin і AT-4;

понад 3 мільйони патронів до стрілецької зброї;

тактичні аеронавігаційні системи;

тактичні захищені системи зв’язку та допоміжне обладнання;

підривні боєприпаси для прибирання перешкод;

запчастини, технічне обслуговування та інше польове обладнання.

«Сполучені Штати продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб забезпечити Україну можливостями для задоволення її безпосередніх потреб на полі бою та довгострокових потреб із допомоги у сфері безпеки», – кажуть у Пентагоні.

Пакет допомоги у сфері безпеки став 46-им, схваленим США для України з моменту повномасштабного російського вторгнення у лютому 2022 року.