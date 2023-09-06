Блінкен заявив про гарний прогрес у контрнаступі ЗСУ

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що його візит до Києва є наміром США переконатися у тому, що в України є все необхідне для успіху в контрнаступі.

«Ми бачимо хороший прогрес у контрнаступі. Це дуже складно. Ми хочемо переконатися, що в України є все, що їй потрібно, не тільки для успіху в контрнаступі, а й те, що їй потрібно в довгостроковій перспективі, щоб переконатися, що є сильний стримувальний фактор, сильна обороноздатність», – заявив держсекретар США.

Він зазначив, що його вражає «незвичайна хоробрість і стійкість українського народу, українських сил, українського керівництва».

За словами Блінкена, США готові надалі працювати з партнерами для відновлення сильної економіки і демократії в Україні.

Держсекретар США Ентоні Блінкен 6 вересня прибув до України. Він розпочав свій візит до Києва із вшанування пам’яті загиблих українських військових на Берковецькому кладовищі.