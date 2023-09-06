Блінкен у Києві зустрінеться Зеленським, Шмигалем і Кулебою – Держдеп США

Державний секретар Ентоні Блінкен прибув сьогодні в Україну, щоб зустрітися з українськими високопосадовцями України та продемонструвати непохитну прихильність США суверенітету та територіальній цілісності України, йдеться у заяві Державного департаменту США.



Повідомляється, що Блінкен зустрінеться з українським президентом Володимиром Зеленським, прем’єр-міністром Денисом Шмигалем і міністром закордонних справ Дмитром Кулебою, щоб обговорити поточний контрнаступ України та майбутні зусилля з відновлення та реконструкції.



Держсекретар оголосить про те, як Сполучені Штати можуть продовжувати підтримувати Україну в енергетичній, безпековій та гуманітарних сферах.

Раніше глава МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що Ентоні Блінкен розпочав свій візит з вшанування загиблих українських захисників на Берковецькому кладовищі.



«Держсекретар США став першим колегою, який розпочав свій день у Києві з вшанування загиблих наших героїв на Берковецькому кладовищі. Це знак поваги до всіх українських воїнів, які віддали своє життя за нашу свободу та право на життя», – написав Кулеба в твіттері.

Напередодні українські ЗМІ повідомили про візит Блінкена, проте офіційного оголошення не було. Вранці 6 вересня стало відомо, що держсекретар США прибув до української столиці. Також з візитом у Києві сьогодні перебуває прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен.

За даними CNN, Ентоні Блінкен у Києві планує почути останні дані про контрнаступ України та обговорити майбутнє засідання Генеральної Асамблеї ООН, яке відбудеться пізніше цього місяця. Також очікується, що Блінкен оголосить про нову допомогу Україні на понад мільярд доларів.

Вночі 6 вересня Росія завдала удару по Україні ракетами повітряного та наземного базування, а також ударними дронами, українські військові знищили 23 з 33 повітряних цілей противника. У Києві та на Київщині працювала ППО.