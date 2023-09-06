Представник Держдепартаменту розповів про мету візиту Блінкена до Києва

Держсекретар США Ентоні Блінкен перебуває в Києві під час своєї третьої поїздки до української столиці з початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому минулого року.



Як повідомляє СNN, під час візиту він має зустрітися з президентом Володимиром Зеленським, від якого він може почути про ситуацію на фронті.



Візит верховного дипломата США є можливістю для Сполучених Штатів і України узгодити зусилля перед засіданням Генеральної Асамблеї ООН (ГА ООН), яке відбудеться пізніше цього місяця, сказав високопоставлений чиновник Держдепартаменту журналістам, які подорожували з Блінкеном.



«Українці мають важливу місію в Нью-Йорку, щоб продовжувати пояснювати – своїм союзникам і партнерам по всьому світу – що відбувається і що вони постійно потребують підтримки. І для нас важливо продовжувати очолювати ці глобальні зусилля з їхньої підтримки. Дуже важливо мати можливість проконсультуватися», – сказав чиновник.



Представник Держдепартаменту також сказав, що зараз слушний час «прийти і оцінити», як відбувається контрнаступ.



«Ми хочемо побачити, почути, як вони збираються просуватися вперед у найближчі тижні», – сказав чиновник, додавши, що США бачать, що Україна досягла «деяких вражаючих успіхів на півдні, зокрема, але також і на сході останніми днями і тижнями».

Глава МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що Ентоні Блінкен розпочав свій візит з вшанування загиблих українських захисників на Берковецькому кладовищі.



«Держсекретар США став першим колегою, який розпочав свій день у Києві з вшанування загиблих наших героїв на Берковецькому кладовищі. Це знак поваги до всіх українських воїнів, які віддали своє життя за нашу свободу та право на життя», – написав Кулеба в твіттері.

Читайте також: У Білому домі кажуть про «помітний успіх» ЗСУ на південному напрямку фронту

Напередодні українські ЗМІ повідомили про візит Блінкена, проте офіційного оголошення не було. Вранці 6 вересня стало відомо, що держсекретар США прибув до української столиці. Також з візитом у Києві сьогодні перебуває прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен.

За даними CNN, Блінкен у Києві зустрінеться з українськими посадовцями, зокрема, з президентом Володимиром Зеленським і міністром закордонних справ Дмитром Кулебою. Також очікується, що Блінкен оголосить про нову допомогу Україні на понад 1 мільярд доларів.

Вночі 6 вересня Росія завдала удару по Україні ракетами повітряного та наземного базування, а також ударними дронами, українські військові знищили 23 з 33 повітряних цілей противника. У Києві та на Київщині працювала ППО.