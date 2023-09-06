Держсекретар США прибув до Києва з неоголошеним візитом – ЗМІ

Держсекретар США Ентоні Блінкен прибув до української столиці з неоголошеним візитом. Про повідомляють видання «Європейська правда» та Суспільне.

Радіо Свобода звернулося до МЗС за коментарем.

Офіційного підтвердження цього візиту наразі немає.



Публічного оголошення про поїздку Блінкена 6 вересня не було, напередодні про це повідомили українські ЗМІ. Речник Держдепу відмовився від коментарів.

За даними CNN, Блінкен у Києві зустрінеться з українськими посадовцями, зокрема, з президентом Володимиром Зеленським і міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.



Очікується, що Блінкен також оголосить про нове фінансування для України на понад 1 мільярд доларів, повідомив СNN високопосадовець Держдепу.

Це вже другий його візит до України після початку повномасштабного вторгнення Росії.



Візит відбувається через кілька днів після того, як президент України Володимир Зеленський ініціював відставку міністра оборони.



Минулого тижня радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван зустрівся з трьома українськими високопосадовцями, щоб обговорити зусилля щодо боротьби з корупцією під час війни.