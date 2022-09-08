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Медіа: Блінкен перебуває в Києві з не анонсованим візитом

Фото AP: державний секретар США Ентоні Блінкен, третій праворуч, відвідує дитячу лікарню в Києві, Україна, 8 вересня 2022 року

Державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен приїхав до Києва, повідомляють міжнародні інформаційні агенції.

Зокрема, за даними журналістів, Блінкен прибув до України 8 вересня і планує оголосити 2 мільярди доларів міжнародної фінансової допомоги для України і ще 18 країн Європи, яким загрожує Росія.

Агенція Reuters цитує неназваного представника Держдепартаменту, який не уточнив інші країни чи суму, яку отримає Україна, але сказав, що адміністрація Байдена повідомляє Конгрес США про свій намір надати фінансування для довгострокових інвестицій.

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Ані сам Блінкен, ані українські посадовці наразі не повідомляли про його приїзд до Києва.

Раніше 8 вересня голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що США виділять Україні новий пакет оборонної підтримки на 675 мільйонів доларів.

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