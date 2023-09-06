Прем’єрка Данії перебуває з візитом у Києві, виступає в Раді – депутати

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен перебуває з візитом у Києві, вона виступає в українському парламенті, повідомив народний депутат, член фракції «Голос» Ярослав Железняк.



«У парламенті виступає премʼєр-міністерка Данії Метте Фредеріксен», – написав він у телеграмі.

Також про це повідомив депутат з фракції «Європейська солідарність» Олексій Гончаренко.

Про візит Метте Фредеріксен заздалегідь офіційно не повідомлялося, як про приїзд до Києва державного секретаря США Ентоні Блінкен.

У серпні Данія повідомила, що розпочала навчання восьми українських пілотів на F-16. Українські пілоти тренуватимуться на данській авіабазі у Скрідструпі разом із 65 українськими військовослужбовцями, які пройдуть навчання з технічного обслуговування F-16. Перед цим Данія пообіцяла передати Україні 19 американських винищувачів F-16, перші шість із них – до Нового року.

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Крім того, Пентагон заявив, що українські пілоти і технічний персонал розпочнуть підготовку до експлуатації американських винищувачів F-16 у жовтні на авіабазі в американському штаті Арізона (США).