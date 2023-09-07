Нічна атака РФ: у ЗСУ повідомили про знищення 25 «шахедів»

Українські військові знищили 25 ударних безпілотників Shahed-136/131, якими Росія вночі атакувала Україну, повідомляють у телеграмі Повітряні сили ЗСУ.

За повідомленням, усього зафіксували пуски 33 «шахедів», переважно у напрямку південних районів Одеської області.



Окрім Одещини, у ніч на 7 вересня російські війська атакували Сумщину.



За даними ЗСУ, Росія атакувала кількома групами безпілотників Shahed-136/131 з північного, південно-східного та південного напрямків (Курськ, Приморсько-Ахтарськ – РФ, мис Чауда – ТОТ, Крим).

За даними місцевої влади, війська РФ протягом трьох годин атакували південь Одещини– є поранений, пошкоджені об’єкти цивільної та припортової інфраструктури. Як повідомив голова ОВА, це була четверта атака Ізмаїльського району за останні п’ять днів. Сили оборони півдня України заявили про знищення 24 безпілотників.

Обласна влада Сумщини вночі повідомляла про роботу сил ППО в області. Про наслідки – руйнування чи постраждалих – невідомо.