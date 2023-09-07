Місцева влада: армія РФ вночі вдарила по Нікополю на Дніпропетровщині, наслідки з’ясовуються

Російські війська вночі вдарили по Нікополю на Дніпропетровщині, наслідки атаки з’ясовуються, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
«Вночі агресор вдарив по Нікополю. Спрямував на місто важку артилерію. Зробив з десяток пострілів. Наслідки атаки з’ясовуються. Загиблих та постраждалих немає», – написав він у телеграмі.
За його словами, в інших районах Дніпропетровщини минулося без російських атак.
Російські війська регулярно з різних видів озброєння завдають ударів по Дніпропетровській області та обласному центру. При цьому Москва заперечує обстріли цивільного населення в Україні.
В ООН станом на 27 серпня підтвердили загибель 9 511 і поранення 17 206 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. В організації наголошують, що реальне число жертв є значно вищим.
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