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Костянтинівка: люди, наслідки (фотосвідчення)
Фотограф Associated Press зняв жахливу сцену після смертоносного російського ракетного обстрілу, який вразив жвавий ринок у центрі Костянтинівки Донецької області 6 вересня.
Зображення містить чутливий вміст, який деякі люди можуть вважати образливим або тривожним.
Зображення містить чутливий вміст, який деякі люди можуть вважати образливим або тривожним - Натисніть, щоб побачити
Зображення містить чутливий вміст, який деякі люди можуть вважати образливим або тривожним.
Зображення містить чутливий вміст, який деякі люди можуть вважати образливим або тривожним - Натисніть, щоб побачити
Зображення містить чутливий вміст, який деякі люди можуть вважати образливим або тривожним.
Зображення містить чутливий вміст, який деякі люди можуть вважати образливим або тривожним - Натисніть, щоб побачити
Зображення містить чутливий вміст, який деякі люди можуть вважати образливим або тривожним.
Зображення містить чутливий вміст, який деякі люди можуть вважати образливим або тривожним - Натисніть, щоб побачити
Зображення містить чутливий вміст, який деякі люди можуть вважати образливим або тривожним.