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Костянтинівка: люди, наслідки (фотосвідчення)

Фотограф Associated Press зняв жахливу сцену після смертоносного російського ракетного обстрілу, який вразив жвавий ринок у центрі Костянтинівки Донецької області 6 вересня.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Ця галерея містить сцени, що можуть шокувати

Український військовослужбовець кричить парамедикам, коли навколо нього лежать тіла загиблих і поранених після ракетного обстрілу ринку в центрі Костянтинівки, 6 вересня 2023 року. За даними МВС, внаслідок російської атаки загинули 17 людей. Пошуково-рятувальну операцію в Костянтинівці завершили &nbsp;
1 Український військовослужбовець кричить парамедикам, коли навколо нього лежать тіла загиблих і поранених після ракетного обстрілу ринку в центрі Костянтинівки, 6 вересня 2023 року.

За даними МВС, внаслідок російської атаки загинули 17 людей. Пошуково-рятувальну операцію в Костянтинівці завершили
 
Зображення містить чутливий вміст, який деякі люди можуть вважати образливим або тривожним.
Медики несуть тіло загиблого чоловіка
2 Медики несуть тіло загиблого чоловіка
Зображення містить чутливий вміст, який деякі люди можуть вважати образливим або тривожним - Натисніть, щоб побачити
Медики несуть тіло загиблого чоловіка
Зображення містить чутливий вміст, який деякі люди можуть вважати образливим або тривожним.
На землі лежить тіло загиблої людини. Навколо горять автомобілі та магазини
3 На землі лежить тіло загиблої людини. Навколо горять автомобілі та магазини
Зображення містить чутливий вміст, який деякі люди можуть вважати образливим або тривожним - Натисніть, щоб побачити
На землі лежить тіло загиблої людини. Навколо горять автомобілі та магазини
Зображення містить чутливий вміст, який деякі люди можуть вважати образливим або тривожним.
Українські військові несуть поранену жінку до карети швидкої допомоги
4 Українські військові несуть поранену жінку до карети швидкої допомоги
Зображення містить чутливий вміст, який деякі люди можуть вважати образливим або тривожним - Натисніть, щоб побачити
Українські військові несуть поранену жінку до карети швидкої допомоги
Пораненого чоловіка несуть у машину швидкої допомоги, на задньому плані палає пожежа
5 Пораненого чоловіка несуть у машину швидкої допомоги, на задньому плані палає пожежа
Зображення містить чутливий вміст, який деякі люди можуть вважати образливим або тривожним.
Постраждалим надають першу допомогу на місці обстрілу
6 Постраждалим надають першу допомогу на місці обстрілу
Зображення містить чутливий вміст, який деякі люди можуть вважати образливим або тривожним - Натисніть, щоб побачити
Постраждалим надають першу допомогу на місці обстрілу
Українські військові несуть поранену жінку до карети швидкої допомоги
7 Українські військові несуть поранену жінку до карети швидкої допомоги
Зображення містить чутливий вміст, який деякі люди можуть вважати образливим або тривожним.
Чоловік перевіряє пульс жінки, яка загинула під час нападу на ринок у Костянтинівці. Москва ж далі заперечує обстріли цивільних людей в Україні
8 Чоловік перевіряє пульс жінки, яка загинула під час нападу на ринок у Костянтинівці. Москва ж далі заперечує обстріли цивільних людей в Україні
Зображення містить чутливий вміст, який деякі люди можуть вважати образливим або тривожним - Натисніть, щоб побачити
Чоловік перевіряє пульс жінки, яка загинула під час нападу на ринок у Костянтинівці. Москва ж далі заперечує обстріли цивільних людей в Україні

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