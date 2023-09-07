«Наші біди їм вернуться»: як Костянтинівка пережила удар Росії по ринку

Розкидані тут і там гроші, різний крам, кавуни, овочі, документи, копчені курки і – кров, багато калюж крові поруч із тими, що утворилися від роботи пожежних. 16 загиблих і 33 поранених – такі наслідки обстрілу Росією ринку у Костянтинівці станом на ранок 7 вересня.

Очевидці говорять, що в момент удару там була якраз година пік. Ось щойно городяни неквапливо гомоніли, купуючи продукти, одяг та потрібне для дому – а тепер рятувальники виносять людські останки з вигорілих торговельних павільйонів. Подробиці – у матеріалі Радіо Донбас Реалії (проєкт Радіо Свобода).

Костянтинівка на Донеччині є прифронтовим містом і практично щодня потрапляє під обстріли російських військ: до Бахмуту звідси менше 30 км. Але така кількість жертв, – чи не вперше від початку повномасштабного вторгнення.

Людське горе

З вигорілого і деформованого торговельного павільйону рятувальники виносять тіла у чорних мішках. Поки на місці трагедії працюють правоохоронці та рятувальники, за очеплене місце влучання намагаються прорватися друзі та родичі тих, хто перебував на ринку. Поліція заспокоює людей, наскільки це можливо. Проте це не допомагає.

«Я приїхала подивитися на свою дівчинку (дочку – авт). Там квіти усі розкидані і нікого немає, – у відчаї розповідає місцева жителька. – У неї на ринку магазинчик. Там усе побите, – і нікого немає».

Вона швидко йде, розшукуючи когось, хто зможе їй щось розповісти про дочку.

Ще один чоловік середнього віку сидить просто під павільйоном, нервово палить і говорить по телефону.

«Я сьогодні точно нап’юся. Я дивом лишився живим, – просто присів за павільйон. Точно нап’юся», – повторює він комусь.

Біля під’їздів сусідньої п’ятиповерхівки сидять люди, обговорюють обстріл.

«Я була біля ринку. Пролетів снаряд і впав тут. Усі люди побігли, почався переляк, загорілися машини, загорілися ларьки, – переповідає місцева жителька Наталія. – Я прийшла до нашого будинку, а маленький хлопчик-сусіда сидить у підвалі, лише голівонька звідти виглядає. Як же важко мені було на це дивитися. Ми увесь світ просимо, аби припинили цю війну».

Читайте також: ООН про чергові удари РФ: «народ України потребує припинення цього жорстокого знищення»

Родина цього хлопчика відмовляється про щось говорити. Але й так видно, що і дорослі, і дитина – налякані.

З під’їзду сусіднього будинку виносить бите скло Валентина. Жінка дякує Богу за те, що лишилася живою. У її квартирі вилетіли шибки.

«А там на ринку скільки ж людей загинуло! Це вони (Росія – ред.) нас так привітали зі святом (6 вересня була 80-та річниця звільнення Костянтинівки від нацистів –​ ред.). Та «бумеранг» працює, усі наші біди їм вернуться. Вони неадекватні страшні люди, маньяки усі, – як президент (президент РФ Володимир Путін – ред.), так і військові», – у розпачі каже жителька Костянтинівки.

Офіційно

Російські війська обстріляли так званий «хитрий ринок» у Костянтинівці о 14:05 6 вересня. Він розташований у центральному районі: поруч ТЦ «Меркурій», парк, кілька шкіл, серед них і музична, міська податкова і пенсійний фонд, чимало багатоповерхівок. Саме в обід там найбільше покупців. За інформацією правоохоронців, серед 16 загиблих наймолодший – юнак 2005 року народження.

Зображення містить чутливий вміст, який деякі люди можуть вважати образливим або тривожним. Натисніть, щоб побачити Зображення містить чутливий вміст, який деякі люди можуть вважати образливим або тривожним - Натисніть, щоб побачити Парамедики несуть пораненого чоловіка в машину швидкої після російського обстрілу ринку в Костянтинівці, 6 вересня 2023 року

рактично всі жертви – місцеві жителі. Деякі останки були настільки понівечені, що їх упізнавали за допомогою ДНК-експертизи. Станом на ранок 7 вересня не змогли встановити особу одного загиблого.

«Це тіло чоловіка. Його родичі поки не зверталися до нас. Ми відібрали його ДНК-профіль і звертаємося до всіх людей, хто проживає в Костянтинівці, або родичів чи знайомих, які перебували на місці подій, – зверніться до поліції та упізнайте цю особу», – закликала в ефірі телемарафону Олександра Гаврилко, речниця головного управління Нацполіції в Донецькій області.

Вибухова хвиля і пожежа знищили 8 торговельних павільйонів, також згоріли три легкових авта, у багатоповерхівках поруч подекуди вилетіли шибки.

Станом на ранок 7 вересня тип боєприпасу не встановили. У поліції наразі повідомили, що розглядають кілька версій.

Читайте також: Білий дім засудив нові «жорстокі напади» Росії на Україну

Ринки як ціль

Російські війська не уперше обстрілюють місця масової торгівлі на Донеччині:

5 липня 2022 року на ринку Слов’янська загинула жінка;

7 грудня 2022 року під обстріл потрапило Курахове, у тому числі й центральний ринок, відомо про 10 загиблих;

23 січня 2023 року російські війська обстріляли район Костянтинівки біля одного з ринків, тоді загинули троє мирних жителів.

ОСТАННІЙ ВИПУСК РАДІО ДОНБАС РЕАЛІЇ:

Ми працюємо по обидва боки лінії розмежування. Пишіть нам на пошту Donbas_Radio@rferl.org, у фейсбук, телеграм або вайбер за номером +380951519505. Якщо ви пишете з окупованих територій, ваше ім'я не буде розкрите.