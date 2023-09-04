Через агресію Росії загинуло 503 дитини – ОГП

В Україні станом на ранок 4 вересня, за офіційною інформацією ювенальних прокурорів, від повномасштабної агресії Росії загинули 503 дитини, щонайменше 1110 – зазнали поранення, повідомив Офіс генерального прокурора.

«Понад 1622 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ», – йдеться у повідомленні.

Як зауважили в ОГП, «дані не є остаточними, адже триває робота з їх встановлення у місцях ведення бойових дій, на тимчасово захоплених і звільнених територіях».

Найбільше дітей постраждало в Донецькій області – 485, Харківській – 300, Київській – 129, Херсонській – 123, Запорізькій – 99, Миколаївській – 97, Дніпропетровській – 96, Чернігівській – 71, Луганській – 67.

3 вересня внаслідок обстрілу армією РФ селища Білозерка Херсонської області дістала поранення 9-річна дівчинка. Того самого ж дня через обстріл Дніпропетровської області постраждала 15-річна дівчина.

29 серпня Управління верховного комісара ООН із прав людини (УВКПЛ ООН) підтвердило загибель 9 511 і поранення 17 206 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії.