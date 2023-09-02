Російськомовний чоловік у Німеччині напав на дітей з України – мати 10-річного хлопчика

У німецькому місті Айнбеку триває розслідування щодо нападу чоловіка на групу дітей, які розмовляли між собою українською мовою. Невідомий кинув 10-річного хлопчика у канаву – дитина отримала струс мозку, забій плеча та ноги. Прокуратура розслідує цю справу як замах на вбивство.

Проєкт Радіо Свобода «Ти як?» поспілкувався із мамою постраждалого хлопчика та дізнався, як все відбувалося, на якому етапі пошуки нападника та як почувається дитина.

Діти розповіли про напад російськомовного чоловіка

«Увечері 26 серпня я вийшла на прогулянку з собаками, до мене на зустріч йшли перелякані діти з моїм Данею, він був весь у крові. Його 12-річна подруга витягла його з канави й спробувала зупинити кров. Ми привели його додому і діти розповіли про напад російськомовного чоловіка», – розповідає українська біженка Оксана.

Харків’янка приїхала до Німеччини у квітні 2022 року разом із чотирма дітьми – тут вони ходять до школи та вчать німецьку мову. Оксана каже: і подумати не могла, що маленьке містечко може бути небезпечним для її дітей.

Той чоловік назвав наших дітей бандерівцями та вимагав припинити говорити українською

«Мої діти гралися біля парку, це недалеко від нашого дому. Той чоловік причепився до них, бо вони говорили українською мовою. Він російською назвав наших дітей бандерівцями, звинувачував їх у війні та вимагав припинити говорити українською. Потім штовхнув мого сина в канаву, той піднявся – і чоловік кинув у нього скляною пляшкою, після чого ще раз штовхнув», – розповідає мама хлопчика.

Оксана каже: балки, на які впав її син, були повністю у крові. Лікарі діагностували у нього забої плеча, ноги та струс мозку.

Разом із Данею був ще мій 8-річний син, на ньому нападник порвав вишиванку

«Ми пішли на місце цієї пригоди біля мосту Райнсертумвеґ, там не глибока річка, але там все з залізних балок. Вони були у крові. Мій син народився у сорочці, бо якби вдарився головою, то це вже був би кінець. Даня вилазив, а той чоловік його штовхнув знову назад. Разом із Данею був ще мій восьмирічний син, на ньому нападник порвав вишиванку», – зазначає жінка.

Оксана додає, що раніше не стикалася зі злочинами через національні ознаки.

Такого випадку тут ще жодного разу не було – саме нападу через українську мову

«Тут є ці росіяни, які тут давно живуть, але ми на них не звертаємо увагу. Вони провокують українців: ходять на українські мітинги з російськими прапорами, показують нам середні пальці, але ми це не сприймаємо серйозно. Ось такого випадку, як у нас, тут ще жодного разу не було – саме нападу через українську мову», – каже вона.

Прокуратура у Нижній Саксонії розслідує справу як замах на вбивство, напад вважають політично мотивованим. Чоловіку на вигляд 40-45 років. На думку українки, допоміжним фактором у пошуках є те, що нападник був не один – разом із ним були жінка і дитина.

«Коли він штовхнув Даню в канаву, то потім та жінка відтягувала нападника, щоб він більше не чіпав дитину. Діти її добре запам'ятали. Місто маленьке, ми теж придивляємося і шукаємо. Хочемо, щоб знайшли того чоловіка, щоб мої та інші діти були в безпеці», – каже мама постраждалого хлопчика.

За словами Оксани, зараз стан сина оцінюють як нормальний, після надання медичної допомоги їх відразу відпустили додому. Декілька разів ходили до лікарні на перев’язки та знімати шви, бо рану на нозі довелося зашивати. Зараз матір старається не напружувати сина, щоб він емоційно відійшов після цього випадку.

Посольство України в Німеччині повідомило, що Генеральне консульство України звернулося до Міністерства внутрішніх справ Німеччини для з'ясування обставин злочину і покарання нападника. Національність, громадянство чи походження нападника наразі не встановлено. За інформацією посольства, у Нижній Саксонії зареєстровано понад 110 тисяч громадян України.