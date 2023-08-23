«У неї з обличчя текла кров»: у Чехії побили біженок, дізнавшись, що вони з України

У місті Пласи (Плзенський край) в Чехії невідомий чоловік напав на двох українських біженок. Одна з жінок розповіла, що він накинувся на них з кулаками після того, як дізнався, що вони з України. На інцидент вже відреагував міністр внутрішніх справ Чехії, засудивши напад.

Про побиття українок повідомляє чеське видання Novinky, за його даними, інцидент стався 13 серпня.

Як розповідає одна із постраждалих Тетяна, перед нападом вони з Лілією сиділи на бордюрі і розмовляли. Тоді до них під’їхала автівка Škoda Octavia з причепом.

«Чоловік за кермом запитав, чи ми з України. Потім він від’їхав на кілька метрів, залишив машину заведеною і повернувся до нас», – розповідає жінка.

За її словами, чоловік спочатку почав лаятися, а потім кинувся на них із кулаками.

«Я отримала три удари в обличчя. Потім він почав тягнути мене за волосся, щоб я встала. І після цього одразу ж накинувся на Лілію», – переказує Тетяна.

Тоді біженка підбігла до машини і витягнула ключ із замка запалювання, щоб той не зміг втекти. Тетяна збиралася викликати поліцію.

«Але двоє інших чоловіків підійшли до мене ззаду і вдарили в спину, тоді я впустила ключ. Перший нападник підняв його, сів у машину і поїхав геть. Назустріч нам вже йшли дві дівчини і хлопець. Вони викликали поліцію і швидку допомогу, тому що Лілія лежала на землі, у неї з обличчя текла кров», – продовжила Тетяна.

Жінка відбулася лише синцями. Та інша постраждала – 34-річна Лілія – отримала численні травми: відкритий перелом щелепи, переломи вилиці і кісток носа. До лікарні українка потрапила без свідомості, про сам напад вона пам’ятає небагато.

Тетяна передала поліції фото автомобіля з номерним знаком та детально описала нападника. Місцеві правоохоронці наразі не повідомляють журналістам, чи підозрюваного вже затримали.

Постраждалі біженки зазначають, що поводилися неконфліктно та ніяк не провокували нападника. Утім, припускають, що атака може бути пов’язана із нещодавнім інцидентом, коли українця затримали правоохоронці за підозрою у зґвалтуванні і спробі вбивства 15-річної дівчинку у Плзені.

«Після цього випадку ненависть до українців посилилася. Ми закрилися в гуртожитку і боялися виходити», – розповідає Тетяна.

Про інцидент, за який згадують жінки, стало відомо незадовго до нападу, на початку серпня. Після цього у Плзені провели «антиукраїнський» марш містом.

На подію вже відреагували у Міністерстві внутрішніх справ Чехії. Очільник відомства Віт Ракушан назвав напад «огидним» і зазначив, що «відповідальність лежить на тих, хто поширював мову ненависті щодо українців».